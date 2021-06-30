Член техкома РФС Борис Игнатьев не считает необходимой отставку Черчесова

Член технического комитета РФС Борис Игнатьев поделился мнением о будущем Станислава Черчесова в сборной России.

Как стало ранее известно корреспонденту «СЭ» Вячеславу Короткину, 30 июня технический комитет РФС признает выступление сборной России на Евро-2020 неудачным, но при этом выскажется за то, чтобы главный тренер Станислав Черчесов продолжил работу с национальной командой.

«После его доклада будут ясны его ошибки локального характера. Я-то вижу ошибки масштабного характера в нашем футболе, когда мы выстраиваем всю вертикаль подготовки футболиста. Не сегодня же родился Дзюба, он где-то начинал, а значит, надо посмотреть, что дает юношеский футбол, как выступают юношеские сборные, почему долгие годы мы не можем ничего выиграть — это один из показателей работы юношеского футбола.

Сегодня у нас в зарубежном футболе никто не может показать свой уровень, кроме Алексея Миранчука и Александра Головина. Чем Черчесов хуже Хиддинка или Адвоката? Адвокат тоже ничего не сделал в нашем футболе. Убирая Черчесова, мы задаемся вопросом: а что дальше? Чем обусловлены эти поражения? Важно ответить на этот вопрос», — приводит слова Игнатьева РБК.

Также РБК в материале привел мнения журналистов разных изданий. Вот что сказал заместитель главного редактора «СЭ» Максим Алланазаров: «Сборная сыграла на своем уровне. Лично я ничего другого от нее не ждал. Вопрос такой: почему допустили чехарду с вратарями и не сделали Матвея Сафонова основным с самого начала?»

Сборная России в группе B уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). С тремя очками россияне заняли четвертое место в группе и не смогли пробиться в плей-офф.