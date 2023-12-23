Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:30

Член исполкома РФС Зотов: «Я всегда за футбол. Нет гарантий, что перейдя в АФК мы будем играть»

Член исполкома РФС Зотов объяснил решение не переходить в Азию
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Зотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член исполкома РФС Александр Зотов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение комитета пока не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«У меня сложная позиция. Есть много «за» и «против» перехода в АФК. Нет гарантий, что мы будем играть перейдя туда. Конечно, коммерчески играть в Европе гораздо выгоднее. Вопрос, сколько времени продлится ситуация с отстранением. Неизвестно, сколько Федераций в Азии будет рады нас там видеть, есть вопрос по количеству турниров. В Европе и для молодежных и женских команд турниров меньше. Я всегда за футбол и соревнования. Если мы в Европе вообще играть не будем, может быть интересно было бы попробовать перейти в другую конфедерацию», — сказал Зотов «СЭ».

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

Александр Зотов (футбол)
Футбол
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Томаш Амарал назначен спортивным директором «Спартака»
Хабиб предсказывал падение Фергюсона раньше всех остальных
NYT: Россия перехватила инициативу на большей части поля боя
Константинов указал на рекордное число нарушений при передаче Крыма УССР
Роскомнадзор нашел ЛГБТ-пропаганду в материалах с вечеринки в Mutabor
Автора «Масяни» Куваева и экс-протодиакона Кураева Минюст признал иноагентами
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Украина требует отменить матч России и Сербии. Встреча должна состояться в марте
Депутат Свищев предложил УАФ обратить внимание на проблемы украинского футбола
Колосков назвал жестом отчаяния требование Украины отменить матч сборных России и Сербии
Захарова о требовании Украины отменить матч Россия — Сербия: «Они во всем террористы»
УАФ попросила ФИФА и УЕФА отменить товарищеский матч между сборными России и Сербии
Газманов сообщил, что готов спеть гимн России перед матчем с Сербией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Митрофанов высказался о ситуации с переходом РФС в Азию

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости