Член исполкома РФС попросил увеличить число загранкомандировок

Член исполкома РФС Владимир Евтушенко, выступая на внеочередной конференции РФС, попросил руководство организации рассмотреть возможность увеличить число загранкомандировок.

— Уважаемые коллеги, если не будем на местах активничать, тяжело президенту будет реализовывать все намеченное, — сказал Евтушенко. — Кроме нас с вами никто не знает, что нужно делать в регионах. В ближайшее время нужно пошевелиться. И попросить помочь передовикам. При Вячеславе Ивановиче Колоскове отправляли в загранкомандировки, чтобы смотреть, как футбол развивается. Это был бы шаг вперед.

Сегодня, 4 февраля, РФС опубликовала на официальном сайте состав исполнительного комитета, утвержденный на внеочередной конференции организации.

(Дмитрий Гирин)