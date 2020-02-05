Член исполкома РФС: «Нас не пустят на ЧМ в Катар? Это глупость!»

Член Исполкома РФС, бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Мирзоян заявил «СЭ», что информация арабского телеканала Bein Sports о возможном недопуске сборной России к участию в чемпионате мира-2022 в Катаре — глупость.

— Вообще-то ВАДА ни одного нашего футболиста не уличила в том, что он принимал допинг. Ни в одной пробе ничего не нашли, — сказал Мирзоян. — Так на каком основании должны нас должны не пускать в Катар? На чемпионат мира будут отборочные турниры. Они проводятся ФИФА. От ФИФА мы ничего не получили. Зачем нам сплетни какие-то комментировать? Это может быть выдумкой какого-то журналиста, который хотел обратить на себя внимание. Он сделал вброс, и сейчас мы все начнем говорить, а он будет сидеть и получать удовольствие: вот, какой я умный, все говорят обо мне. Это глупость, на которую не надо реагировать. (Наталья Юрина)