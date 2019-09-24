Член исполкома РФС Александр Мирзоян прокомментировал «СЭ» информацию о том, что сборную России по футболу могут не допустить до ЧМ-2022 в Катаре. Ранее американское издание Newsweek сообщило, что такой поворот событий возможен в случае, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) утвердит санкции по отношению к российскому спорту из-за скандала с Московской антидопинговой лабораторией.

— В ВАДА вновь подняли тему допинга. Перед агентством мы чисты и, когда до этого к нам были претензии, проделали огромную работу, — сказал Мирзоян. — И РФС, и все клубы отчитались перед международной антидопинговой структурой, предоставили все возможные документы. Но опять пошел какой-то всплеск, вновь поднимается шум вокруг России. Наверное, пытаются подвести нас под очередные санкции.

В РФС, в сборной России все чисто, футболисты постоянно проходят допинг-контроль. Пусть проверяют, мы же не запрещаем, это право ВАДА. Думаю, что тренерский штаб и руководство спокойно на этот счет. Неприятно, конечно, когда тебя в чем-то подозревают, но в ВАДА вновь пошли по кругу. Наверное, хотят каких-то денег от России получить. (Иван Торопцев)