Член исполкома РФС: «Нас нескоро вернут в Европу, надо в других соревнованиях участвовать»

Член исполкома РФС Лом-Али Ибрагимов прокомментировал возможный переход России из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Мое мнение — в той ситуации, которая есть сегодня, нас нескоро вернут в Европу. Так что, наверное, Александр Валерьевич Дюков внесет предложение. Обсудим. Понятно, что нас все устраивало в Европе, но мы не сами оттуда ушли. Нас отстранили. Теперь в каких-то соревнованиях надо же участвовать. Других вариантов я не вижу. Сейчас любому задай вопрос, каждый скажет: хотим играть с Францией, Италией, Испанией. Это более престижное соревнование. Но если сюда не пускают, то что делать? Если искать другой вариант, надо идти хоть в Азию, хоть в Африку. Футболистам надо играть. Если игрок не будет заигран за сборную, он уйдет в другую команду, которая участвует в отборах на чемпионаты мира, Европы и так далее», — приводит слова Ибрагимова «РБ Спорт».

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от своих турниров. Ранее сообщалось, что на исполкоме РФС 23 декабря обсудят возможный переход в АФК.