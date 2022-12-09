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Член исполкома РФС: «Нас нескоро вернут в Европу, надо в других соревнованиях участвовать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Член исполкома РФС Лом-Али Ибрагимов прокомментировал возможный переход России из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Мое мнение — в той ситуации, которая есть сегодня, нас нескоро вернут в Европу. Так что, наверное, Александр Валерьевич Дюков внесет предложение. Обсудим. Понятно, что нас все устраивало в Европе, но мы не сами оттуда ушли. Нас отстранили. Теперь в каких-то соревнованиях надо же участвовать. Других вариантов я не вижу. Сейчас любому задай вопрос, каждый скажет: хотим играть с Францией, Италией, Испанией. Это более престижное соревнование. Но если сюда не пускают, то что делать? Если искать другой вариант, надо идти хоть в Азию, хоть в Африку. Футболистам надо играть. Если игрок не будет заигран за сборную, он уйдет в другую команду, которая участвует в отборах на чемпионаты мира, Европы и так далее», — приводит слова Ибрагимова «РБ Спорт».

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от своих турниров. Ранее сообщалось, что на исполкоме РФС 23 декабря обсудят возможный переход в АФК.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chlen-ispolkoma-rfs-skoree-vsego-sozdadim-rabochuyu-gruppu-po-perehodu-v-afk/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Нидерланды 0
Аргентина 1
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Обе забьют - да

29%

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ТБ 2.5

27%

2.38

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14%

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Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

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