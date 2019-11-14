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Черышев вспомнил дебют в составе сборной России

14:10
Денис Черышев.
Денис Черышев.
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Полузащитник сборной России Денис Черышев вспомнил дебют в составе национальной команды.

— Ровно 7 лет назад... — написал игрок в Instagram.

31 октября 2012 года Черышев впервые был включен в расширенный состав основной сборной России на товарищеский матч против США, а 6 ноября — в окончательный. 14 ноября он дебютировал в составе сборной, сменив Максима Григорьева на 80-й минуте встречи.

Примечательно, что его отец — Дмитрий Черышев — также дебютировал за национальную сборную в товарищеском матче против США.

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