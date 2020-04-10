Черышев спокойно воспринял новость о переносе Евро-2020

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев признался, что для него стала неожиданностью новость о переносе Евро-2020 на 2021 год.

— Все к этому шло. Конечно, я расстроился. Очень хотелось сыграть на турнире. Но его же не отменили, а перенесли. Поэтому дай бог еще все получится, — рассказал Черышев в интервью пресс-службе сборной России.

— Поддерживаешь связь с тренерским штабом сборной России?

— Да, Станислав Саламович периодически звонит и спрашивает, как дела. Не скрою, это очень приятно. С ребятами поддерживаю связь. Недавно разговаривал с Ромой Нойштедтером и Костей Раушем. Собираюсь написать Марио. Узнать, как жизнь у него.