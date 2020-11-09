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Черышев прилетел в Россию

9 ноября 2020, 23:45
Денис Черышев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Денис Черышев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прилетел в Россию. В ближайшее время он присоединится к национальной команде, которая готовится к ноябрьским матчам.

Со сборной Турции россияне встретятся на выезде 15 ноября. 18 ноября в гостях сыграют с Сербией. С командой Молдавии Россия на выезде проведет товарищеский матч 12 ноября.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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