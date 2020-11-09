Черышев прилетел в Россию
9 ноября 2020, 23:45
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прилетел в Россию. В ближайшее время он присоединится к национальной команде, которая готовится к ноябрьским матчам.
Со сборной Турции россияне встретятся на выезде 15 ноября. 18 ноября в гостях сыграют с Сербией. С командой Молдавии Россия на выезде проведет товарищеский матч 12 ноября.
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