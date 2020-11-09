Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прилетел в Россию. В ближайшее время он присоединится к национальной команде, которая готовится к ноябрьским матчам.

Денис Черышев приехал ?? pic.twitter.com/8ojc99yE9X — Сборная России (@TeamRussia) November 9, 2020

Со сборной Турции россияне встретятся на выезде 15 ноября. 18 ноября в гостях сыграют с Сербией. С командой Молдавии Россия на выезде проведет товарищеский матч 12 ноября.