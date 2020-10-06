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Черышев прибыл в расположение сборной России

04:18
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прибыл в расположение сборной России, сообщается в Twitter национальной команды.

— Добро пожаловать, Денис, — говорится в сообщении.

Сборная проводит подготовку к товарищескому матчу против Швеции (8 октября, Москва) и двум встречам в рамках Лиги наций: с Турцией (11 октября, Москва) и Венгрией (14 октября, Москва).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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