Черышев прибыл в расположение сборной России
04:18
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прибыл в расположение сборной России, сообщается в Twitter национальной команды.
— Добро пожаловать, Денис, — говорится в сообщении.
Добро пожаловать, @Cheryshev ? pic.twitter.com/CCkDzD1Hrh— Сборная России (@TeamRussia) October 5, 2020
Сборная проводит подготовку к товарищескому матчу против Швеции (8 октября, Москва) и двум встречам в рамках Лиги наций: с Турцией (11 октября, Москва) и Венгрией (14 октября, Москва).
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