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Черышев и Головин приступили к тренировкам в сборной

11:31
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Полузащитники сборной России Денис Черышев и Александр Головин проводят первую тренировку после прибытия в расположение национальной команды. Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020.

Во вторник команда проводит первую полноценную тренировку в Новогорске в рамках сбора. На поле вышли все 26 футболистов, которые есть в распоряжении Станислава Черчесова. Перед занятием сборная поздравила с переходом в «Зенит» Вячеслава Караваева. (Александр Рогулев)

«СЭ» проведет онлайн-трансляции матчей Шотландия — Россия и Россия — Казахстан.

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