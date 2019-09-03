Черышев и Головин приступили к тренировкам в сборной

Полузащитники сборной России Денис Черышев и Александр Головин проводят первую тренировку после прибытия в расположение национальной команды. Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020.

Во вторник команда проводит первую полноценную тренировку в Новогорске в рамках сбора. На поле вышли все 26 футболистов, которые есть в распоряжении Станислава Черчесова. Перед занятием сборная поздравила с переходом в «Зенит» Вячеслава Караваева. (Александр Рогулев)

«СЭ» проведет онлайн-трансляции матчей Шотландия — Россия и Россия — Казахстан.