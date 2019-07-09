Черышев близок к возвращению в строй

Нападающий сборной России и "Валенсии" Денис Черышев скоро вернется в строй, сообщается в официальном Twitter национальной команды.
По словам главного врача команды Эдуарда Безуглова, тренерский и медицинский штаб сборной России находятся на связи с Черышевым. Его восстановление проходит хорошо, а контрольное МРТ показало значительную положительную динамику.
28-летний нападающий получил травму колена 21 апреля в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1).
Отличные новости:Денис Черышев скоро вернется в строй! Об этом рассказал главный врач @TeamRussia Эдуард Безуглов.— Сборная России (@TeamRussia) July 9, 2019
- Тренерский и медицинский штаб сборной России с Денисом на связи. Его восстановление проходит хорошо, контрольное МРТ показало значительную положительную динамику➡️ pic.twitter.com/6lxqaG69kO