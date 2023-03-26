Червиченко: «Игра Пиняева в матче с Ираком — хороший сигнал для всего российского футбола»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру Сергея Пиняева за сборную России в товарищеском матче против Ирака (2:0).

«В этом матче меня удивил Сергей Пиняев. В таком юном возрасте он с каждым разом чувствует себя увереннее и увереннее. Он берет на себя игру и пытается быть лидером. Это хороший сигнал для всего нашего футбола.

Игра начиналась тревожно. Особенно сильно нервничал Сергей Песьяков. Чуть два мяча сам себе не привез, что он иногда делает в «Ростове». Но после забитого гола все поменялось. Видимо, давление, которое было на ребятах от прессы и болельщиков, на них все навалились, включая министра спорта, отпустило. Дальше игроки погнали Ирак в одну калитку. Я даже не припоминаю моментов, когда соперники переходили на нашу половину поля. Мне кажется, что кризис не игровой, а ментальный, когда не могли заставить себя играть в матче без ответственности, футболисты переломили. Видимо, стали по-другому относиться к таким матчам и заставили себя играть не на полную силу, а хотя бы на три четверти», — приводит Betonmobile слова Червиченко.

18-летний Пиняев забил дебютный гол за сборную России и стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.