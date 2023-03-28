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Червиченко объяснил, почему Головина и Миранчука пока не стоит вызывать в национальную команду

Алина Савинова
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко ответил, насколько целесообразно вызывать полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Торино» Алексея Миранчука в национальную команду России в отсутствие официальных матчей.

«Все зависит от их желания играть в сборной России, а также от занятости. Все прекрасно знают, как они играют. Сейчас нужно смотреть на тех, кто может заменить их в перспективе, кто сможет влиться в сборную. Сейчас нет официальных матчей — время для экспериментов. Зачем на такие игры тащить тех, кто уже подтвердил свой класс, и отрывать их от основной работы. Я про Головина, Миранчука и Джикию. Я думаю, что сейчас надо рассматривать молодежь или тех, кто является условным игроком сборной России. Надо давать им возможность себя проявить. Потому что люди должны знать, что есть перспектива. Вот ты играешь в чемпионате, потом тебя вызывают в национальную команду, потом уже выпускают на поле. Уже есть какой-то прогресс, человек чувствует, что есть куда стремиться», — цитирует Червиченко Betonmobile.ru.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го — с Ираком (2:0).

Источник: https://betonmobile.ru/chervichenko-obyasnil-pochemu-golovina-i-miranchuka-poka-ne-stoit-vyizyivat-v-sbornuyu-rossii
Александр Головин
Алексей Миранчук
Сборная России по футболу
Андрей Червиченко
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