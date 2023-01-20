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Андрей Чернышов: «Не факт, что нас и в Азии допустили бы до отбора на ЧМ-2026»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Сложно сказать, что в голове у людей, которые занимают высокие посты в мировом футболе, какие игры они затевают и какие шаги задумали. Надо быть внутри этого, владеть необходимой информацией. Люди из РФС встречаются с представителями других федераций и даже конфедераций.

Не думаю, что с нашей стороны это бы какой-то откровенный шантаж, но, возможно, какой-то посыл был сделан. Вряд ли ситуация близка к тому, чтобы Россия перешла в Азиатскую конфедерация. Чтобы такое провернуть — надо провести огромную работу, учесть много нюансов. Не факт, что нас и в Азии допустили бы до отбора на ЧМ-2026. Надеюсь, что в ближайшее время все разрешится", — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

В конце декабря РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам. В случае неудачных переговоров, Россия может рассмотреть вариант с переходом в АФК.

Источник: https://metaratings.ru/news/chernyshov-ne-fakt-chto-nas-i-v-azii-dopustili-by-do-otbora-na-chm-2026-221413/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Андрей Чернышов
Футбол
РФС
УЕФА
1
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