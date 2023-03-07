Чернышов: «Карпин вызовет Дзюбу в сборную, если Артем будет забивать в каждом туре»

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил вероятность вызова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в сборную России.

«Почему Дзюбу не вызвали в сборную? Здесь все очевидно, у Артема с Карпиным был конфликт, а потом приватный разговор, который ни к чему не привел. Тренер не видит игрока в своей схеме, хотя Дзюба неплохо себя проявил в последних матчах и голы забил. Но за результат отвечает тренер и он формирует состав. Сомневаюсь, что Дзюба вызовется в сборную при Карпине. Только, если Артем будет забивать в каждом туре РПЛ, тогда общественность и руководство РФС надавит, и Дзюба может получить приглашение в национальную команду», — приводит слова Чернышова Metaratings.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта. В понедельник, 6 марта был опубликован расширенный состав национальной команды, в который попал 41 игрок.

Дзюба в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В матче 18-го тура РПЛ 34-летний форвард отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).