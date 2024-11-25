Черников рассказал, что хотел бы сыграть с «Фенербахче» или «Галатасараем»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Александр Черников заявил, что хотел бы сыграть за национальную команду против иностранных клубов.

«С условными «Фенербахче» или «Галатасараем», конечно, было бы интересно сыграть на клубном уровне, но в составе сборной России все-таки хотелось бы сыграть с топовыми сборными», — сказал Черников «РБ Спорт».

На данный момент все российские команды отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.