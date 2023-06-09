Черчесов заявил, что Карпин не обращался к нему за советами по сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил «СЭ» на вопрос о том, советовался ли с ним Валерий Карпин по поводу работы в национальной команде.

— Карпин ни разу не советовался с вами по поводу сборной России?

— Нет, — сказал Черчесов «СЭ».

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года по июль 2021 года. После отставки специалиста национальную команду возглавил Валерий Карпин.