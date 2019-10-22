Черчесов высказался о назначении Тедеско

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака». По его мнению, специалисту нужно дать время освоиться в клубе. как и Кириллу Новикову, принявшему «Динамо».

— Вы же знаете немецкий футбол. Что скажете о Доменико Тедеско?

— Немецкий язык я сейчас знаю лучше, чем немецкий футбол, ведь в Германии сейчас не играют кандидаты в сборную. Поэтому экспертной оценки не дам. «Спартак», как, собственно, и другие клубы, решает свои задачи и готовит футболистов для сборной. А кто будет тренировать — молодой или опытный, немец или россиянин, для меня принципиального значения не имеет.

— Планируете ли лично познакомиться с Тедеско и новым тренером «Динамо» Новиковым?

— Пока нет. Надо им дать время освоиться в клубах, чтобы было о чем предметно говорить. Пока что ситуации в этих командах не самые простые, важны первые матчи и результаты. Пусть все своими глазами увидят, а не моими. А когда настанет момент, пообщаемся. Если будет необходимость, помогу, чем смогу. (Дмитрий Симонов, Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Станислава Черчесова здесь