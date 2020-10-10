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Черчесов выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова

13:55
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока национальной команды Василия Кулькова.

— Понятно, что неприятное событие. Наши соболезнования родным и близким. Мы вместе играли. Новость неприятная. Примем ее, как есть. Пусть земля ему будет пухом. (Наталья Юрина)

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