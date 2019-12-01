Черчесов выложил фото с экс-одноклубником по «Тиролю»
19:41
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своем Instagram выложил совместное фото с президентом Футбольной федерации Польши Збигневом Бонеком и его бывшим одноклубником по австрийскому «Тиролю» Ежи Бржечеком.
с Президентом Футбольной федерации Польши Збигневом Бонеком и моим бывшим одноклубником по австрийскому «Тиролю» Ежи Бржечеком. . . With Zbigniew Boniek, the head of the Polish Football Association (PZPN), and my former teammate in FC Wacker Tirol Jerzy Brz?czek
Опрос
проголосовало: 12688Все опросы
Какое место сборная России займет в группе B на Евро-2020?
Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...