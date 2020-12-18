Черчесов: «Вернется ли Акинфеев в сборную? Жирков уже заканчивал, но до сих пор в деле»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о возможном возвращении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в национальную команду для выступления на Евро-2020.
— По поводу Акинфеева я совершенно спокойно отношусь к вопросу, — сказал Черчесов. — Но никакой новой информации у меня на эту тему нет.
— Никаких сигналов или намеков со стороны Игоря не идет?
— Мы с футболистами не разговариваем намеками: ни они со мной, ни я с ними. Есть телефон, есть звонок, есть прямое общение.
— То есть разговора о возвращении с Акинфеевым не было?
— Нет. Вот Жирков уже заканчивал выступления в сборной и до сих пор в деле. Причем он у нас провел три матча подряд, потом в «Зените» еще четыре, и никто не вспоминал про его возраст.
Евро-2020, перенесенный из-за пандемии коронавируса, состоится летом 2021 года. Сборная России попала в группу с Бельгией, Данией и Финляндией.
Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России после выступления на домашнем чемпионате мира-2018, где дошел с командой до четвертьфинала.
(Константин Алексеев, Вячеслав Короткин)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю