Черчесов ушел из сборной России рекордсменом по поражениям и пропущенным голам

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после пяти лет работы. Под руководством 57-летнего специалиста команда провела 57 матчей, в которых добилась 24 побед при 13 ничьих и 20 поражениях.

По общему числу игр Черчесов остался на втором месте среди тренеров сборной, лишь на три матча отставая от Олега Романцева, который руководил командой с 1994 по 1996 и с 1999 по 2002 годы.

По победам, ничьим, набранным очкам и забитым голам Черчесов также занял второе место в истории, а вот по поражениям и пропущенным голам оказался рекордсменом.

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