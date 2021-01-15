Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Черчесов: «Сыграем со Словенией на хорошо уже нам знакомом стадионе»

15:07
Станислав Черчесов. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Станислав Черчесов. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость о том, что первый домашний матч года национальная команда проведет в Сочи. 27 марта Россия сыграет против Словении в квалификации к чемпионату мира 2022 года.

«Сегодня Российский футбольный союз объявил место проведения первого домашнего матча сборной в 2021 году. Сыграем со Словенией на хорошо уже нам знакомом стадионе «Фишт», — приводит слова тренера пресс-служба сборной. — Если вы помните, перед Кубком Конфедераций мы проводили там контрольный матч с Бельгией, в рамках Лиги наций встречались с Турцией, ну а игра Чемпионата мира с Хорватией и вовсе памятна российским болельщикам. Март — специфический месяц, и по понятным причинам при выборе арены было важно учитывать и климатические условия. Также сейчас занимаемся логистикой проведения всего мартовского сбора, ведь помимо встречи со Словенией сборной предстоят два выездных поединка — на Мальте и в Словакии. Нужно все тщательно продумать с учетом довольно большого количества перелетов».

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир