Черчесов: «Сыграем со Словенией на хорошо уже нам знакомом стадионе»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость о том, что первый домашний матч года национальная команда проведет в Сочи. 27 марта Россия сыграет против Словении в квалификации к чемпионату мира 2022 года.

«Сегодня Российский футбольный союз объявил место проведения первого домашнего матча сборной в 2021 году. Сыграем со Словенией на хорошо уже нам знакомом стадионе «Фишт», — приводит слова тренера пресс-служба сборной. — Если вы помните, перед Кубком Конфедераций мы проводили там контрольный матч с Бельгией, в рамках Лиги наций встречались с Турцией, ну а игра Чемпионата мира с Хорватией и вовсе памятна российским болельщикам. Март — специфический месяц, и по понятным причинам при выборе арены было важно учитывать и климатические условия. Также сейчас занимаемся логистикой проведения всего мартовского сбора, ведь помимо встречи со Словенией сборной предстоят два выездных поединка — на Мальте и в Словакии. Нужно все тщательно продумать с учетом довольно большого количества перелетов».