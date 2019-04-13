20:53 | Футбол — Сборная России

Черчесов стал диктатором в Таллине. Видео

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил в роли диктатора в Таллине. Специалист читал текст Тотального диктанта в Ласнамяэском легкоатлетическом холле.

 

 

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