Черчесов стал диктатором в Таллине. Видео

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил в роли диктатора в Таллине. Специалист читал текст Тотального диктанта в Ласнамяэском легкоатлетическом холле.
Сегодня по всему миру проходит "Тотальный диктант". Особое внимание приковано к Таллинну, который стал столицей акции по проверке грамотности.– Сборная России (@TeamRussia) 13 апреля 2019 г.
В Ласнамяэском легкоатлетическом холле текст диктовал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. pic.twitter.com/xfoVDkrHsu
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