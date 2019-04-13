Черчесов стал диктатором в Таллине. Фото

Сегодня по всему миру проходит "Тотальный диктант". Особое внимание приковано к Таллинну, который стал столицей акции по проверке грамотности.

В Ласнамяэском легкоатлетическом холле текст диктовал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. pic.twitter.com/xfoVDkrHsu