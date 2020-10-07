Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о сомнительных результатах тестов на COVID-19 игроков сборной России по футболу Георгия Джикии и Маринату Гильерме.

— Я не думаю, что найти замену Джикии и Гильерме не смогут, — сказал Гаврилов «СЭ». — И хорошо, что сначала мы играем товарищескую игру со шведами — может, кого-то найти и посмотреть в деле Черчесов еще успеет. Я не люблю, когда начинают сразу кричать «да вот, как мы без него сыграем». Был момент в свое время, когда получил травму или приболел Широков. И все начали поднимать панику — что нет игроков на его позицию, что будет сложно. Должна быть хорошая замена. Не может Черчесов иметь на одну позицию всего пару вариантов. (Константин Колмаков)