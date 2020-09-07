Черчесов сказал, при каком условии в главной сборной России появятся молодые игроки

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о возможном вызове в национальную команду молодых российских футболистов.

— Как оценить потенциал этой команды? Вам можно оценивать, мне — нет. Были две игры. Они прошли, а теперь смотрим наших следующих соперников, изучаем кандидатов в команду. Начинается новый цикл. У сборной есть только «сегодня», — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24».

Понятно, что мы думаем о перспективе, но думаем о ней, не жертвуя сегодняшним днем. Игроки молодежки? Мы решаем вопросы, которые стоят перед нами. К примеру, Головин был основным игроком у меня в сборной и за молодежку не играл. Поверьте, если появится такой же футболист, то он будет в первой сборной.