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Черчесов сказал, при каком условии в главной сборной России появятся молодые игроки

14:52
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о возможном вызове в национальную команду молодых российских футболистов.

— Как оценить потенциал этой команды? Вам можно оценивать, мне — нет. Были две игры. Они прошли, а теперь смотрим наших следующих соперников, изучаем кандидатов в команду. Начинается новый цикл. У сборной есть только «сегодня», — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24».

Понятно, что мы думаем о перспективе, но думаем о ней, не жертвуя сегодняшним днем. Игроки молодежки? Мы решаем вопросы, которые стоят перед нами. К примеру, Головин был основным игроком у меня в сборной и за молодежку не играл. Поверьте, если появится такой же футболист, то он будет в первой сборной.

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