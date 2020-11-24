Черчесов: «Семенов должен извиниться за то, что играет?»
19:51
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе между Андреем Семеновым и Игорем Дивеевым.
«Семенов должен извиниться за то, что играет? Он играл на хорошем уровне. Дивеев выступал в это время за молодежку, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Ранее сборная России уступила Сербии (0:5) в Лиге наций и потеряла шансы на выход в дивизион А.
Опрос
проголосовало: 47182Все опросы
0:5 сборной России от Сербии — что это было?
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю