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Черчесов: «Семенов должен извиниться за то, что играет?»

19:51
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе между Андреем Семеновым и Игорем Дивеевым.

«Семенов должен извиниться за то, что играет? Он играл на хорошем уровне. Дивеев выступал в это время за молодежку, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сборная России уступила Сербии (0:5) в Лиге наций и потеряла шансы на выход в дивизион А.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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