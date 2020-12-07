Черчесов считает, что в сборной России пока нет базовых клубов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение, что пока в команде нет ярко выраженных базовых клубов, откуда в национальную команду вызывалось бы большинство футболистов.

«У Хиддинка и Адвоката были две команды — «Зенит» и ЦСКА, откуда они брали игроков. Мы бы тоже от этого не отказались, но пока нет ярко выраженных «блоков», давайте будем объективными. Было бы неплохо, но пока у нас такого нет, хотя мы хотели бы».

Сборная России сыграет в группе Н отборочного турнира ЧМ-2022 с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Сборная России узнала соперников по отбору ЧМ-2022: Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта. Live!