Черчесов считает, что в сборной России пока нет базовых клубов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение, что пока в команде нет ярко выраженных базовых клубов, откуда в национальную команду вызывалось бы большинство футболистов.
«У Хиддинка и Адвоката были две команды — «Зенит» и ЦСКА, откуда они брали игроков. Мы бы тоже от этого не отказались, но пока нет ярко выраженных «блоков», давайте будем объективными. Было бы неплохо, но пока у нас такого нет, хотя мы хотели бы».
Сборная России сыграет в группе Н отборочного турнира ЧМ-2022 с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.
Сборная России узнала соперников по отбору ЧМ-2022: Хорватия, Словакия, Словения, Кипр, Мальта. Live!
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/world/2022/online/zherebevka-chempionata-mira-2022-onlayn-7-dekabrya-2020-s-kem-sygraet-rossiya-soperniki-rossii-1735679/
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