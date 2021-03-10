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Черчесов считает, что Россия в условиях пандемии живет свободнее других стран

10:12
Станислав Черчесов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Станислав Черчесов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, как повлияла пандемия коронавируса на его жизнь.

«Пандемия лишила прежде всего мобильности и живого общения. Что касается формата работы, то в сборной, в отличие от клуба, он предполагает дистанционный характер, поэтому мы к нему привыкли.

В принципе, нормальную жизнь мы ведем и сейчас, просто присутствуют определенные ограничения. Кстати, в России мы начали жить более свободно раньше, чем в других странах. Общаюсь со многими друзьями и коллегами, которые подтверждают, что у них все гораздо жестче", — приводит слова Черчесова ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10866769

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