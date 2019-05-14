Черчесов считает, что разговор с Дзюбой в марте повлиял на игру форварда

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил настрой нападающего "Зенита" и капитана национальной команды Артема Дзюбы, который в одном из интервью сказал, что у него впереди еще две важных игры.

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– Тогда (в марте. – Прим. "СЭ") я высказал мнение. Как видите, оно оказалось истиной. Он приехал в сборную, мы с ним поговорили. Артем провел хороший матч против Бельгии, отдал голевую передачу, потом забил Казахстану. И все пошло своим чередом. Вчера смотрел его интервью. И он сразу сказал, что у него впереди еще два важных матча, что он готовится к ним. Рад, что у нашего капитана все в порядке с настроем.

– Дзюба не скрывает, что хотел бы продолжить карьеру в Англии. Как смотрите на это?

– Я могу ему только словарь английский подарить. Больше никак не могу ему помочь. (Илья Андреев)

Полное интервью с Черчесовым читайте – здесь

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