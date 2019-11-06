Черчесов считает, что «Локомотиву» в Москве будет сложнее, чем в Турине

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о матче Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус». Игра начнется в 20.55 по московскому времени.

— Я буду на матче, потому что есть несколько кандидатов (в сборную — Прим. «СЭ), которые будут играть, — сказал Черчесов в интервью Polsat Sport. — Что могут показать игроки «Локомотива» в Европе? Сегодняшний матч для них будет сложнее, чем в Турине, потому что им нужно больше атаковать. Ситуация проще для итальянцев. В Турине «Локомотив» быстро забил, а потом хорошо защищался. Сегодня все иначе, атаковать придется москвичам, и это будет не так просто.

Тактический план Семина? Я думаю, что это зависит от того, какие игроки будут в его распоряжении. Я знаю о травме Игнатьева, и его участие под вопросом. Также неизвестно, что происходит со Смоловым и в каком состоянии находится Миранчук. В конце концов, они играют в три защитника в последнее время.

Это также зависит от того, как будет проходить этот матч. «Локомотив» может быстро переключиться с игры в три защитника в игру с четырьмя игроками обороны. Главное — построить прочный оборонительный блок, потому что атакующий потенциал «Ювентуса» — один из лучших в Европе.