Черчесов расстроен, что матч с Молдавией пройдет без зрителей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий товарищеский матч против команды Молдавии, который состоится 12 ноября.

— Молдавия? Видели несколько игр. И с французами, и с исландцами. Знаем их систему. Они вызвали нескольких опытных игроков. Жалко, что не будет зрителей. Это и их беспокоит, и нас. Разобрали вчера нашу игру с Турцией. Моменты, которые должны дать пищу. Игроки вдели хорошие действия и не очень. Вчера смотрели Молдавию, потом еще посмотрим. Дадим полную информацию.