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Черчесов расстроен, что матч с Молдавией пройдет без зрителей

13:41
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий товарищеский матч против команды Молдавии, который состоится 12 ноября.

— Молдавия? Видели несколько игр. И с французами, и с исландцами. Знаем их систему. Они вызвали нескольких опытных игроков. Жалко, что не будет зрителей. Это и их беспокоит, и нас. Разобрали вчера нашу игру с Турцией. Моменты, которые должны дать пищу. Игроки вдели хорошие действия и не очень. Вчера смотрели Молдавию, потом еще посмотрим. Дадим полную информацию.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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