Черчесов рассказал, с кем из игроков сборной России общается во время карантина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что во время пандемии коронавируса уделяет больше внимания футболистам, которые выступают за рубежом.

«Со всеми футболистами на связи, но больше внимания уделил ребятам, играющим за рубежом, поскольку они сейчас в одиночестве: Черышев, Головин и Смолов неженатые, а у Кудряшова жена с маленьким ребенком в России. Правда, насколько знаю, Федор Смолов тоже вернулся в столицу.

Все стараются с помощью велотренажеров, беговых дорожек, специальных упражнений поддерживать необходимую форму. Понятно, никакие домашние занятия не заменят интенсивные тренировки на поле и отработку командных действий. Но и сидеть сложа руки нельзя — потом аукнется", — приводит слова Черчесова «Московский комсомолец».

По последним данным, в мире зафиксированы 1 955 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —123 436 человек, выздоровело — 462 781.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.