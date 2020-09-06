Черчесов рассказал, с чем связаны перестановки в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Венгрией (3:2) в Лиге наций рассказал о перестановках по сравнению с матчем против Сербии (3:1).

— С чем связаны перестановки в составе по сравнению с первой игрой?

— Кузяев вышел в этой игре достаточно активно, он нам помог. Мы смотрели за состоянием Жиркова, ему сложно было две игры подряд играть. Одну часть играл Кузяев, потом Жирков.

Антон (Миранчук) хорошо вышел с сербами. Замена его связана с тем, что после пропущенных мячей нужно было перехватывать середину поля, поэтому вышел Газинский. Что касается Ионова, он две игры отыграл на интенсивном уровне, начались уже проблемы. Поэтому мы выпустили Караваева, который с сербами хорошо отыграл и сегодня помог нам закрыть фланг.

Еще одна замена — Кудряшов. С ним нам легче перейти на три центральных защитника, такую опцию мы держали в уме. Но все нормально было, поэтому не стали переходить.

— В октябре будет уже три игры. Будут какие-то изменения в подготовке?

— Думаю, с этим столкнется каждая сборная. Такого еще в истории не было — три игры за один сбор. Сегодня мы с президентом РФС Дюковым и генеральным секретарем Алаевым этот вопрос обсуждали. Посмотрим, как будем этот сбор проводить. Надо хорошо подумать, — сказал Черчесов после матча.

В составе сборной России забивали Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Мариу Фернандес.