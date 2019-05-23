Черчесов рассказал, почему вызвал 30 игроков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал "СЭ" список игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и с Кипром(11 июня, Нижний Новгород). В расширенном списке, который был опубликован 14 мая, значилось 37 игроков, в окончательном осталось 30.

– Станислав Саламович, почему решили вызвать именно такое количество футболистов?

– Их действительно немного больше, чем бывает обычно на сборах команды. Это исключительно связано с тем, что нынешний сбор пройдет уже после окончания чемпионата. Значит, у футболистов спланированы отпуска, а вызывать их на работу оттуда не совсем правильно. Поэтому остановились на четырех вратарях и двадцати шести полевых игроках. По нашему мнению, это оптимальное количество с учетом того, что впереди предстоит еще заключительный тур чемпионата России. Плюс пара игроков имеют микротравмы, и это мы тоже стараемся держать в уме.

Полностью интервью Черчесова