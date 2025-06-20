Черчесов рассказал, почему он так популярен на Ближнем Востоке

Экс главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему он так популярен на Ближнем Востоке.

«Расскажу один случай. Я прилетел в Катар после чемпионата мира и уже в аэропорту почувствовал — что-то вокруг творится. Паспортный контроль даже проходить не надо было. В гостиницу приехал... Помните фильм с Эдди Мерфи «Поездка в Америку»? Когда он пошел на баскетбол, стоит там в туалете, а вокруг него суета такая. Тут та же ситуация: приехал в гостиницу и ничего понять не могу. Номер был один, а дали другой. Я там заблудился и ничего понять не мог.

И неприятная новость в этот момент появилась: умерла мама у президента «ПСЖ». А он же местный, из Катара. Ну и мы поехали к нему домой, а он меня как увидел сразу: «Ооо, коуч» — и обниматься идет. А я его первый раз в жизни вижу», — рассказал Черчесов Legalbet.ru.

Черчесов добавил, что когда он разговорился, то подумал о том, что Россия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0, и предположил, что именно поэтому его стали больше любить в этих странах. Он также отметил, что ему часто звонят из Ирана, Марокко, Туниса, но ему хочется поработать в русскоязычной стране.