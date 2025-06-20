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Черчесов рассказал, почему он так популярен на Ближнем Востоке

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему он так популярен на Ближнем Востоке.

«Расскажу один случай. Я прилетел в Катар после чемпионата мира и уже в аэропорту почувствовал — что-то вокруг творится. Паспортный контроль даже проходить не надо было. В гостиницу приехал... Помните фильм с Эдди Мерфи «Поездка в Америку»? Когда он пошел на баскетбол, стоит там в туалете, а вокруг него суета такая. Тут та же ситуация: приехал в гостиницу и ничего понять не могу. Номер был один, а дали другой. Я там заблудился и ничего понять не мог.

И неприятная новость в этот момент появилась: умерла мама у президента «ПСЖ». А он же местный, из Катара. Ну и мы поехали к нему домой, а он меня как увидел сразу: «Ооо, коуч» — и обниматься идет. А я его первый раз в жизни вижу», — рассказал Черчесов Legalbet.ru.

Черчесов добавил, что когда он разговорился, то подумал о том, что Россия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0, и предположил, что именно поэтому его стали больше любить в этих странах. Он также отметил, что ему часто звонят из Ирана, Марокко, Туниса, но ему хочется поработать в русскоязычной стране.

Источник: Legalbet.ru
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Станислав Черчесов
Футбол
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