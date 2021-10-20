Черчесов рассказал об общении с Дюковым после ухода из сборной России

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» сообщил, о чем разговаривал с президентом РФС Александром Дюковым после расторжения своего контракта.

— После ухода из сборной с президентом РФС общались? — вопрос Черчесову.

— Да, он меня поздравлял с днем рождения, мы тепло пообщались. Это было как раз после матча с Хорватией, я, в свою очередь, поздравил его с ничейным результатом и пожелал успешного выполнения главной задачи.

— Представляете ли вы для себя в будущем сотрудничество с ним?

— За пару лет совместной работы можно вспомнить много хорошего, этого уже не вычеркнешь из памяти, а момент с расставанием не повод превращать это в трагедию и подвергать сомнениям человеческие и профессиональные отношения. А будет ли, выражаясь языком бизнеса, Александр Валерьевич иметь в своем портфеле акции по фамилии Черчесов — не мне об этом судить.

Полностью интервью Станислава Черчесова