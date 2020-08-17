Черчесов рассказал об изменениях в подготовке сборной перед матчами Лиги наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы болельщиков о подготовке национальной команды к сентябрьским матчам Лиги наций.

«Сборная не собиралась с ноября прошлого года, это очень большой перерыв с точки зрения практической работы. Некоторые футболисты поменяли клубы, а, к примеру, Кузяев и Нойштедтер на данный момент не определились окончательно в этом вопросе. Уже говорил, что возобновление предыдущего сезона — большой плюс для нашего футбола. Да, не обходится без недочетов, но главное, что российский футбол вернулся. Уже стартовал новый чемпионат, и мы внимательно наблюдаем за кандидатами с национальную команду. Список игроков для подготовки к сентябрьским матчам с Сербией и Венгрией планируем предварительно объявить 24 или 25 августа», — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.

Сборная России в текущем розыгрыше Лиги наций сыграет с Турцией, Венгрией и Сербией.