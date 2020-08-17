Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Черчесов рассказал об изменениях в подготовке сборной перед матчами Лиги наций

14:42
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы болельщиков о подготовке национальной команды к сентябрьским матчам Лиги наций.

«Сборная не собиралась с ноября прошлого года, это очень большой перерыв с точки зрения практической работы. Некоторые футболисты поменяли клубы, а, к примеру, Кузяев и Нойштедтер на данный момент не определились окончательно в этом вопросе. Уже говорил, что возобновление предыдущего сезона — большой плюс для нашего футбола. Да, не обходится без недочетов, но главное, что российский футбол вернулся. Уже стартовал новый чемпионат, и мы внимательно наблюдаем за кандидатами с национальную команду. Список игроков для подготовки к сентябрьским матчам с Сербией и Венгрией планируем предварительно объявить 24 или 25 августа», — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.

Сборная России в текущем розыгрыше Лиги наций сыграет с Турцией, Венгрией и Сербией.

Дополнительная информация:

Официальный сайт РФС

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир