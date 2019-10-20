Черчесов рассказал о замечаниях, которые сделал Джикии во время матча с Шотландией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что ему пришлось сделать замечания защитнику Георгию Джикии во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Шотландии (5:0).

— Во время матча мне показалось, что Георгий Тамазович стал завидовать лаврам Головина, оказываться впереди него, — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола» на телеканале «Матч ТВ». — Его пришлось осадить назад. Ни в коем случае отсебятиной не надо заниматься, будь то 5:0 или 20:0.

Ранее сборная России обеспечила себе досрочный выход в финальную часть Евро-2020, обыграв Кипр в матче отборочного турнира (5:0).

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