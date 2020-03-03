Черчесов рассказал о выборе Швеции и Молдавии в соперники в марте

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о мартовском сборе команды. Перед Евро-2020 в первом месяце запланированы контрольные матчи в гостях со Швецией (28 марта) и Молдавией (31 марта). В финальном турнире чемпионата Европы соперники россиян — Бельгия, Финляндия и Дания.

— Когда мы планировали подготовку, мы просчитываем всякие варианты, — сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — В футбольном мире мы с тренерами общаемся напрямую. Во всяком случае, главный тренер сборной Польши, с которой мы сыграем после сбора перед чемпионатом Европы, уже договаривался со шведами, но они ждали жеребьевку. Так как они со шведами не смогут сыграть товарищеский матч, я с ним обговаривал, что, не дай Бог что, Швеция тогда бы к нам перешла. Нам попались Дания и Финляндия, скандинавские команды, шведы нам хорошо подходят. Они предложили 28 марта, мы согласовали, быстро все подписали.