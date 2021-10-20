Черчесов рассказал о вариантах трудоустройства

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» назвал предложения, которые поступали ему после ухода из нашей национальной команды.

— Отдыхать не устал. Мое внутреннее состояние не меняется от того, какой пост занимаю, или же переживаю период вне трудовой деятельности, — говорит Черчесов. — Варианты трудоустройства были, но по разным причинам не принял предложения от нескольких клубов и сборных. Не могу конкретизировать, если посчитают нужным, сами об этом скажут. Но и от меня однажды отказались — в Турции. Сделали выбор в пользу другого специалиста.

— А что там случилось?

— Из Турции звонили — два раза общался с членом правления федерации, известным в прошлом футболистом Хамитом Алтынтопом. Мне легко вести диалог, потому что в течение пяти лет мы играли против турок шесть раз, и наш штаб владел подробной информацией об этой команде.

— Когда эти контакты происходили?

— В середине сентября. Я был одним из кандидатов, но остановились на Штефане Кунце. Меня интересовала такая работа, потому что знакомы задачи. Плюс хорошо понимали текущую ситуацию. Это тот материал, которым владеет наш тренерский штаб. С Ираком же не получилось потому, что сложно за пять минут разорвать один контракт и подписать следующий — предложение поступило сразу после ухода из сборной России.

— Из клубов РПЛ набирали?

— Интерес проявляли, но предложений пока не делали. Впрочем, я не удивлен. Турнир идет, а любому коллеге желаю в труде только удачи.

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