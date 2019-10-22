Черчесов рассказал о своих пожеланиях при жеребьевке Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих пожеланиях при жеребьевке чемпионата Европы-2020.

— Никаких — рассказал Черчесов. — Никогда никто не скажет, какой соперник лучше, а какой хуже. Самое главное — правильный анализ. Когда жребий в отборе нас отправил на два первых матча в Бельгию и Казахстан, многие сказали, что придется сложно. Поэтому важно было все правильно просчитать. Сейчас — то же самое будет. Не исключено, что нам снова достанется Бельгия. И Дания окажется в группе. Вопрос только в четвертой команде. Хорошо это или плохо? Не знаем. Как будет, так и будет. (Дмитрий Симонов, Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Станислава Черчесова — здесь