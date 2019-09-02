Черчесов рассказал о разговоре по видеосвязи с Газинским. Футболист восстанавливается после травмы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, все футболисты национальной команды знают: в случае травм, тренерский штаб всегда рядом.

— Вчера общался с Газинским, — сказал в интервью welcome2020.ru. — Не по телефону, по видеосвязи. Чтобы видеть друг друга. Я с ним раза четыре разговаривал. Он получил тяжелую травму у нас на сборе. Сделал операцию. Сейчас сбор — а его опять нет. Но должен же быть какой-то контакт, чтобы он знал: «Мы знаем, что ты вот в таком вот состоянии, и мы с тобой».

Другое дело, что самое главное — и он это тоже знает — что какие бы у нас отношения ни были, ему надо быть готовым. Потому что в следующий раз от того, что мы с ним переговариваемся, ничего не будет. Надо быть го-то-вым. Они знают, что мы всегда рядом, всегда помогаем, но нам нужны те, кто сегодня даст результат. У нас от них никогда нет каких-то недоговорок.

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