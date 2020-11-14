Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчу с Турцией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как команда готовится к матчу Лиги наций против сборной Турции.
— Мы были готовы к Турции уже на том сборе, поэтому знаем, как себя вести. Другое дело, что к нашей подготовке добавился перелет. После игры с Молдавией мы остались в Кишиневе. Те, кто больше играл, провели восстановительную тренировку. Те, кто меньше или не играли, проделали вчера утром хорошую работу. Все вместе вылетели, выспались. Сегодня провели разминку, как обычно.
К нам добавились Заболотный, Лесовой и Ерохин, которых мы по необъективным причинам потеряли на игру с Молдавией. У нас, как говорится, прибыло. Сегодня будет теория. Все идет своим чередом. Думаю, что к игре с Молдавией мы возвращаться не будем, потому что это уже история. Нас ждет ответственный матч с турками. Заострим внимание на подготовку к этой игре. (Наталья Юрина)
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