Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчу с Турцией

13:56
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как команда готовится к матчу Лиги наций против сборной Турции.

— Мы были готовы к Турции уже на том сборе, поэтому знаем, как себя вести. Другое дело, что к нашей подготовке добавился перелет. После игры с Молдавией мы остались в Кишиневе. Те, кто больше играл, провели восстановительную тренировку. Те, кто меньше или не играли, проделали вчера утром хорошую работу. Все вместе вылетели, выспались. Сегодня провели разминку, как обычно.

К нам добавились Заболотный, Лесовой и Ерохин, которых мы по необъективным причинам потеряли на игру с Молдавией. У нас, как говорится, прибыло. Сегодня будет теория. Все идет своим чередом. Думаю, что к игре с Молдавией мы возвращаться не будем, потому что это уже история. Нас ждет ответственный матч с турками. Заострим внимание на подготовку к этой игре. (Наталья Юрина)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир