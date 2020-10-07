Черчесов рассказал о подготовке к матчу со Швецией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед контрольной встречей против Швеции (8 октября, Москва) сообщил, что подготовка проходит по плану.

«Все шло по плану и идет по плану, — сказал Черчесов. — Каждая сборная сталкивается с той ситуацией, которая есть. Не доехали Смолов и Петров, их заменили Смольников и Комличенко. Сегодня есть вопросы по паре игроков. Есть рабочие моменты. Тренировочный процесс выполнили — идет подготовка». (Наталья Юрина)