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Черчесов рассказал о подготовке к матчу со Швецией

14:05
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед контрольной встречей против Швеции (8 октября, Москва) сообщил, что подготовка проходит по плану.

«Все шло по плану и идет по плану, — сказал Черчесов. — Каждая сборная сталкивается с той ситуацией, которая есть. Не доехали Смолов и Петров, их заменили Смольников и Комличенко. Сегодня есть вопросы по паре игроков. Есть рабочие моменты. Тренировочный процесс выполнили — идет подготовка». (Наталья Юрина)

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