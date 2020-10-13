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Черчесов рассказал о физической готовности сборной России перед матчем с Венгрией

13:48
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем группового турнира дивизиона В Лиги наций против Венгрии (14 октября, Москва) уверен, что в следующей игре будет интенсивным в плане физической нагрузки.

— Нам предстоит третий матч. Второй матч с Турцией мы провели намного интенсивнее, чем со шведами. Убежден, что и завтрашний матч не будет исключением. Мы сделаем максимум, чтобы остаться на том же уровне. (Наталья Юрина)

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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