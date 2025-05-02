Черчесов рассказал о диалоге с Хиддинком перед матчем с Испанией на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о приезде Гуса Хиддинка перед матчем со сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года (1:1, пен. — 4:3).

«Почему-то я перед испанцами попросил Гуса Хиддинка приехать в расположение сборной. Он откликнулся и приехал. Я не перед Саудовской Аравией его позвал, а именно перед испанцами. Естественно, он откликнулся, с удовольствием приехал. Многие показывали, как я переводил его слова. Ребята расслабились — вроде завтра игра, а тут шутки-прибаутки. Я даже сказал: «Гус, хватит, наигрались уже с испанцами. Теперь дадим им поиграть, а мы им только мешать будем». Ну, мы им мешали — и выиграли. Как только начинаешь с испанцами играть в футбол — это проблематично для любой команды», — сказал Черчесов в интервью Okko Спорт.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Гуус Хиддинк был главным тренером сборной России с 2006 по 2010 год, вместе с национальной сборной он выиграл бронзовые медали Евро-2008.