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Черчесов рассказал, кто заменит Дзюбу в сборной России

13:57
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, кто заменит капитана команды Артема Дзюбу.

Ранее стало известно, что Черчесов принял решение не вызывать Дзюбу после того, как в интернет попало интим-видео с участием форварда.

— У нас и Заболотный был, и Соболев здесь. Сегодня Чалов влился удачно в команду. У нас еще сегодня день. Будем еще соперника изучать. Что будет правильно, то и сделаем. Один игрок выбывает — его должны менять. Каждый свое что-то привносит. Надо давать возможность себя проявлять.

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