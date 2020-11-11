Черчесов рассказал, кто заменит Дзюбу в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, кто заменит капитана команды Артема Дзюбу.

Ранее стало известно, что Черчесов принял решение не вызывать Дзюбу после того, как в интернет попало интим-видео с участием форварда.

— У нас и Заболотный был, и Соболев здесь. Сегодня Чалов влился удачно в команду. У нас еще сегодня день. Будем еще соперника изучать. Что будет правильно, то и сделаем. Один игрок выбывает — его должны менять. Каждый свое что-то привносит. Надо давать возможность себя проявлять.